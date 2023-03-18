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1 час назад

В сентябре в Мьянму из Москвы запустят прямые рейсы

Inc-News

Туристическая индустрия Мьянмы ожидает большого количества туристов из России. Прямые рейсы из Москвы будут запущены с сентября 2023 года.

В сентябре в Мьянму из Москвы запустят прямые рейсы
Фото: Inc-NewsInc-News

"Русских туристов мы очень ждем в Мьянме. Рады сообщить, что уже совсем скоро впервые запустим прямые авиарейсы два раза в неделю с Россией. Сначала они будет летать из Новосибирска, но уже в сентябре – из Москвы", - в рамках Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в Москве сообщил РИА Новости представитель компании Myanmar Airways International Чоо Хай.

Представитель Myanmar Airways International добавил, что у Мьянмы с Россией прекрасные дипломатические отношения - в 2023 году им исполняется 75 лет.

Помимо своей культуры, Мьянма обладает множеством природных достопримечательностей, древних городов и, конечно же, своей кухней - уникальной, непохожей ни на одну другую в мире.

Билет в Мьянму можно будет оплатить в рублях или в китайских юанях.

Россияне имеют возможность быть в Мьянме без визы до 60 дней. Также можно спланировать поездку, забронировать тур или отель с помощью бесплатного приложения на русском языке, которое можно использовать также и для оплаты тура или отеля.

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