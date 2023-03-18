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1 час назад

Сакура под снегом: цветущий вишневый сад в Китае привлек толпы туристов

Мир24

В Китае сотни туристов спешат в город Синян, чтобы увидеть необычное зрелище. Там накануне прошел снегопад, а утром в вишневом саду распустилась сакура, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков. Такую палитру цветов увидишь нечасто: зеленая трава укрыта снегом, а деревья – розовые. В сезон цветения сакуры снега обычно не бывает. Но в этом марте удивила погода: воздух сперва прогрелся до летних значений, потом температура резко упала. «Погода в этом году особенная. Недавно мы пережили четыре сезона. Позавчера еще было 28 градусов тепла, а вчера температура упала до трех градусов с сильным снегопадом», – сказал турист Фэн. Вишневый сад растянулся на 400 гектаров. Здесь растут примерно 10 тысяч деревьев. Украшение сада – сакура. Каждый год она привлекает тысячи туристов.

Цветущий вишневый сад в Китае привлек толпы туристов
Фото: Мир24Мир24

«У нас ежегодно число посетителей достигает 600-700 тысяч человек. Особенно большой интерес после трех лет пандемии COVID-19», – сообщил директор парка Хуан Сяоцзе.

Многие едут в национальных костюмах ради ярких фотографий. «Я думаю, что это красиво, это отличное место», – говорит посетительница. Сезон цветения сакуры в Китае обычно длится до середины апреля.

Новости путешествий,Сергей Поляков,
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