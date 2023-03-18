Цветущий вишневый сад в Китае привлек толпы туристов

В Китае сотни туристов спешат в город Синян, чтобы увидеть необычное зрелище. Там накануне прошел снегопад, а утром в вишневом саду распустилась сакура, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков. Такую палитру цветов увидишь нечасто: зеленая трава укрыта снегом, а деревья – розовые. В сезон цветения сакуры снега обычно не бывает. Но в этом марте удивила погода: воздух сперва прогрелся до летних значений, потом температура резко упала. «Погода в этом году особенная. Недавно мы пережили четыре сезона. Позавчера еще было 28 градусов тепла, а вчера температура упала до трех градусов с сильным снегопадом», – сказал турист Фэн. Вишневый сад растянулся на 400 гектаров. Здесь растут примерно 10 тысяч деревьев. Украшение сада – сакура. Каждый год она привлекает тысячи туристов.