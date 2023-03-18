В Египте нашли способ безналичного расчета с российскими туристами

В Египте магазины и гиды стали открывать карты российских банков и принимать оплату товаров и услуг в рублях. Расчет происходит по номеру телефона по Системе быстрых платежей.
Вот что Business FM рассказал житель Москвы Даниэль, который на днях вернулся из Хургады:
«В Хургаде с супругой решили пройтись по городу, оказались в салоне под названием «Нефертити», государственная сеть, продают масла, кремы, духи и выдают чек, благодаря которому по приезде в аэропорт не возникает проблем на досмотре с этим чеком, можно это спокойно вывозить. Мы приобрели там сувениры, там были русскоговорящие сотрудники, гид тоже нас сопровождал. И на кассе есть сотрудник, который раздает Wi-Fi со своего телефона, предлагает перевести оплату на российский банк. Я точно помню: «Сбер» и «Альфа» и, по-моему, еще пара банков тоже была. В процессе перевода появляется в приложении банка гражданин с арабскими фамилией и именем, местный житель, может быть, в том числе имеющий гражданство России. После того как перевели сумму, сотрудник просит сформировать квитанцию в приложении банка, показать ему на экране телефона, он ее фотографирует для себя и отпускает. Курс на тот момент было порядка 80 рублей за доллар. Успешно все мы купили, никаких проблем у нас не возникло. А еще во время экскурсии в город Луксор нас сопровождал русскоговорящий гид, и часть экскурсии, дополнительная, была за отдельные деньги — за 10 долларов с человека. И также мы едем в автобусе, гид предлагает расплатиться любыми средствами, сам он египтянин, и у него был счет в Альфа-банке, в Сбербанке, он со своего смартфона раздал нам также Wi-Fi прямо в пути, мы ехали где-то по трассе между городами. Я спокойно зашел в свое приложение со своего телефона и перевел ему эти необходимые 10 долларов».
Гид из Хургады Мустафа рассказал Business FM, что такой способ оплаты со стороны российских туристов действует уже более пяти месяцев. Карту российского банка египтяне заводят через знакомых или родственников либо сами имеют двойное гражданство:
— У нас очень много мужчин, женатых на русских женщинах. У этих русских жен есть российские карточки. Таким образом, мы можем сделать какие-то переводы на эти карточки, а потом мы разберемся между собой. Таким образом, мы решили проблему по оплате: если у туристов нет долларов с собой, можно брать стоимость товаров в рублях. Мы решили так сделать, чтобы было легко туристам рассчитаться с нами.
— А вы тоже так делаете?
— Конечно, я занимаюсь экскурсиями и все деньги почти так беру, еще в Эмиратах я занимаюсь экскурсиями, и тоже туристы мне платят карточкой. Нашли такое решение, это наш заработок.
— А вы как открывали карту?
— Через знакомого в Египте. У него есть российское гражданство, женат на русской, съездил туда, сделал карточку, вернулся сюда и занимается туризмом. Это решило очень сложную проблему: туристы, когда сюда приезжают, хотят много чего сделать, карточки не действуют, поэтому мы нашли очень легкое решение. Понадобится номер карточки и имя, фамилия человека. Человек делает такую оплату, присылает нам скриншот, а потом между собой рассчитаемся, это наше дело.
Перевод российских рублей в доллары или в местные египетские фунты затем делается через посредников, которые меняют поступившие им на карту деньги на наличные доллары. Посредники Мустафы, например, берут за такое обналичивание поступивших на карту средств 2%. Их гид включает в стоимость своих услуг.