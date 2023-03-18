В Египте нашли способ безналичного расчета с российскими туристами

«В Хургаде с супругой решили пройтись по городу, оказались в салоне под названием «Нефертити», государственная сеть, продают масла, кремы, духи и выдают чек, благодаря которому по приезде в аэропорт не возникает проблем на досмотре с этим чеком, можно это спокойно вывозить. Мы приобрели там сувениры, там были русскоговорящие сотрудники, гид тоже нас сопровождал. И на кассе есть сотрудник, который раздает Wi-Fi со своего телефона, предлагает перевести оплату на российский банк. Я точно помню: «Сбер» и «Альфа» и, по-моему, еще пара банков тоже была. В процессе перевода появляется в приложении банка гражданин с арабскими фамилией и именем, местный житель, может быть, в том числе имеющий гражданство России. После того как перевели сумму, сотрудник просит сформировать квитанцию в приложении банка, показать ему на экране телефона, он ее фотографирует для себя и отпускает. Курс на тот момент было порядка 80 рублей за доллар. Успешно все мы купили, никаких проблем у нас не возникло. А еще во время экскурсии в город Луксор нас сопровождал русскоговорящий гид, и часть экскурсии, дополнительная, была за отдельные деньги — за 10 долларов с человека. И также мы едем в автобусе, гид предлагает расплатиться любыми средствами, сам он египтянин, и у него был счет в Альфа-банке, в Сбербанке, он со своего смартфона раздал нам также Wi-Fi прямо в пути, мы ехали где-то по трассе между городами. Я спокойно зашел в свое приложение со своего телефона и перевел ему эти необходимые 10 долларов».