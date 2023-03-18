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59 минут назад

Из-за тумана в аэропорту Сочи задержаны десятки рейсов

TourDom

Сегодня в Сочи туман, из-за которого в аэропорту задержаны десятки рейсов: перенесены вылеты в Ереван, Москву, Казань, Баку, Петербург и др. Также самолеты из Стамбула, Томска, Еревана, Перми и пр. задерживаются с прибытием.

Из-за тумана в аэропорту Сочи задержаны десятки рейсов
Фото: unsplashunsplash

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратили внимание на странную траекторию полета рейса авиакомпании «Россия». Борт покружил над Черным морем и пропал с радаров. Согласно онлайн-табло аэропорта рейс SU 6732 прибыл в Сочи в 12:39 с опозданием почти 7 часов. В представительстве авиакомпании сообщили, что из-за плохой видимости отправление задержали. Пассажирам в Стамбуле были предоставлены напитки и горячее питание.

Рейс SU 6730 этой же авиакомпании уже трижды пытался приземлиться в Адлере. Самолет отправился в Минводы..

Кроме того, из-за непогоды в Сочи не могут улететь в Калининград туристы из Казани рейсом Nordwind. Борт, на котором пассажиры должны отправиться, сейчас находится в Сочи и его вылет задержан уже на 18 часов.

По прогнозам, туман продержится над городом до вечера субботы.

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