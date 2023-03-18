Россиянка на Бали рассказала об «озверевших» соотечественниках

Россиянка, посетившая индонезийский остров Бали, рассказала, как соотечественники наживаются на туристах, пересдавая им виллы по высоким ценам. Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественницы, некоторые россияне, приезжающие на Бали, остаются там на несколько месяцев не только ради отдыха. Они ищут способы нелегально заработать, а один из самых популярных — оказание риелторских услуг.

«В Чангу они арендуют виллы у балийцев по низкой цене и пересдают таким же россиянам втридорога. Многие жалуются, что российские "риелторы" просто озверели. Нет никакого регламента для контроля за их работой. При этом они могли бы при желании работать легально», — отметила девушка.

Еще одна туристка в беседе с изданием подтвердила, что зачастую россияне параллельно с отпуском подрабатывают в сфере услуг. «Они занимаются всем подряд: пересдают виллы, байки, работают фотографами, моделями, серфинг-инструкторами, тренерами, коучами, гадают на картах таро. Социальные сети переполнены такой рекламой от фрилансеров, которые не получают для этого рабочей визы», — уточнила россиянка.