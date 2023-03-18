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9 минут назад

Россиянка на Бали рассказала об «озверевших» соотечественниках

Lenta.ru

Россиянка, посетившая индонезийский остров Бали, рассказала, как соотечественники наживаются на туристах, пересдавая им виллы по высоким ценам. Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

Россиянка на Бали рассказала об «озверевших» соотечественниках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, некоторые россияне, приезжающие на Бали, остаются там на несколько месяцев не только ради отдыха. Они ищут способы нелегально заработать, а один из самых популярных — оказание риелторских услуг.

«В Чангу они арендуют виллы у балийцев по низкой цене и пересдают таким же россиянам втридорога. Многие жалуются, что российские "риелторы" просто озверели. Нет никакого регламента для контроля за их работой. При этом они могли бы при желании работать легально», — отметила девушка.

Еще одна туристка в беседе с изданием подтвердила, что зачастую россияне параллельно с отпуском подрабатывают в сфере услуг. «Они занимаются всем подряд: пересдают виллы, байки, работают фотографами, моделями, серфинг-инструкторами, тренерами, коучами, гадают на картах таро. Социальные сети переполнены такой рекламой от фрилансеров, которые не получают для этого рабочей визы», — уточнила россиянка.

Она считает, что соотечественники начали пользоваться добротой и доверчивостью местных жителей. «Многим россиянам, видимо, нечего терять, они не боятся, что их депортируют», — заключила девушка.

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