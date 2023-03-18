Самолетам российских авиакомпаний не откажут в заправке в Турции

Авиационные власти Турции и России встретились в Анкаре, отреагировав на новость о запрете на заправку некоторых российских самолетов в турецких аэропортах. После переговоров в Росавиации заявили, что отечественным авиакомпаниям не откажут в заправке бортов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Наземное обслуживание самолетов в летнем сезоне будет проходить, как и планировалось, согласно заключенным ранее договорам: «Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения».

При этом в ведомстве не уточнили, будут ли какие-то ограничения для бортов из санкционного списка. Правда, этот документ один из собеседников TourDom.ru назвал сугубо демонстрационным, так как он противоречит интересам Турции.