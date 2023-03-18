Самолетам российских авиакомпаний не откажут в заправке в Турции

Авиационные власти Турции и России встретились в Анкаре, отреагировав на новость о запрете на заправку некоторых российских самолетов в турецких аэропортах. После переговоров в Росавиации заявили, что отечественным авиакомпаниям не откажут в заправке бортов.
Наземное обслуживание самолетов в летнем сезоне будет проходить, как и планировалось, согласно заключенным ранее договорам: «Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения».
При этом в ведомстве не уточнили, будут ли какие-то ограничения для бортов из санкционного списка. Правда, этот документ один из собеседников TourDom.ru назвал сугубо демонстрационным, так как он противоречит интересам Турции.
Отметим, что туроператоры ожидали соответствующего решения авиавластей двух стран и говорили об отсутствии угрозы летней туристической программе. А некоторые перевозчики заранее подготовились к возможным ограничениям и заменили на турецком направлении боинги на аэробусы.