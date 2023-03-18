Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

Самолетам российских авиакомпаний не откажут в заправке в Турции

TourDom

Авиационные власти Турции и России встретились в Анкаре, отреагировав на новость о запрете на заправку некоторых российских самолетов в турецких аэропортах. После переговоров в Росавиации заявили, что отечественным авиакомпаниям не откажут в заправке бортов.

Самолетам российских авиакомпаний не откажут в заправке в Турции
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Наземное обслуживание самолетов в летнем сезоне будет проходить, как и планировалось, согласно заключенным ранее договорам: «Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения».

При этом в ведомстве не уточнили, будут ли какие-то ограничения для бортов из санкционного списка. Правда, этот документ один из собеседников TourDom.ru назвал сугубо демонстрационным, так как он противоречит интересам Турции.

Отметим, что туроператоры ожидали соответствующего решения авиавластей двух стран и говорили об отсутствии угрозы летней туристической программе. А некоторые перевозчики заранее подготовились к возможным ограничениям и заменили на турецком направлении боинги на аэробусы.

Новости путешествий,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий