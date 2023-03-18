Тегеран готов к отмене виз для индивидуальных туристов из РФ

Тегеран готов добиться решения вопроса с отменой виз для индивидуальных туристов из РФ, утверждает заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян. Об этом сообщает ТАСС.

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«Этот вопрос требует времени, но мы готовы к этому [введению безвизового режима для индивидуальных туристов]», — уточнил иранский министр.

В настоящий момент не уточняется, когда будут отменены визы российских туристов, посещающих Иран в индивидуальном порядке.