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1 час назад

Тегеран готов к отмене виз для индивидуальных туристов из РФ

Газета.Ru

Тегеран готов добиться решения вопроса с отменой виз для индивидуальных туристов из РФ, утверждает заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян. Об этом сообщает ТАСС.

Тегеран готов к отмене виз для индивидуальных туристов из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот вопрос требует времени, но мы готовы к этому [введению безвизового режима для индивидуальных туристов]», — уточнил иранский министр.

В настоящий момент не уточняется, когда будут отменены визы российских туристов, посещающих Иран в индивидуальном порядке.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали допустил введение безвизового режима между странами в короткие сроки. По его словам, Тегеран уже предпринял шаги в данном направлении и ожидает действий со стороны Москвы.

Новости путешествий,Казем Джалали,
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