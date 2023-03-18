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2 часа назад

Россияне зимой чаще всего выбирали для отдыха Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет

runews24.ru

Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет стали самыми популярными курортами у россиян этой зимой. На четыре страны пришлось 90% всех поездок – из 2 425 млн по десяти наиболее популярным направлениям, рассказали в АТОР.

Россияне зимой чаще всего выбирали для отдыха Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В Турции отдохнули чуть меньше трети туристов, самым популярным оказался Стамбул. Четверть россиян выбрали Таиланд.

При этом интерес к Турции (+104%), Шри-Ланке (+88%) и ОАЭ (+75%) относительно прошлого года вырос, а Куба, Сейшелы и Египет стали менее популярными – это связано с сокращением количества рейсов.

Турция в то же время стала самой доступной по ценам страной: за десять ночей на двоих нужно было отдать около 70-120 тысяч рублей. Стоимость десятидневного тура в ОАЭ на двоих составила примерно 140 тысяч рублей, в Гоа – 150 тысяч, в Египет – 170 тысяч, в Катар – 175 тысяч рублей.

Внутри России более половины продаж пришлось на Краснодарский край, на втором и третьем месте идут Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

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