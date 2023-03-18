Россияне зимой чаще всего выбирали для отдыха Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет

Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет стали самыми популярными курортами у россиян этой зимой. На четыре страны пришлось 90% всех поездок – из 2 425 млн по десяти наиболее популярным направлениям, рассказали в АТОР.
В Турции отдохнули чуть меньше трети туристов, самым популярным оказался Стамбул. Четверть россиян выбрали Таиланд.
При этом интерес к Турции (+104%), Шри-Ланке (+88%) и ОАЭ (+75%) относительно прошлого года вырос, а Куба, Сейшелы и Египет стали менее популярными – это связано с сокращением количества рейсов.
Турция в то же время стала самой доступной по ценам страной: за десять ночей на двоих нужно было отдать около 70-120 тысяч рублей. Стоимость десятидневного тура в ОАЭ на двоих составила примерно 140 тысяч рублей, в Гоа – 150 тысяч, в Египет – 170 тысяч, в Катар – 175 тысяч рублей.
Внутри России более половины продаж пришлось на Краснодарский край, на втором и третьем месте идут Москва, Московская область и Санкт-Петербург.