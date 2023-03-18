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1 час назад

Российские туристы смогут улететь на Кипр через Армению

runews24.ru

Туроператор FUN&SUN сообщил, что на Кипр из России скоро можно добраться со стыковкой в Ереване, Армения, что удобнее прошлого варианта, когда нужно сначала лететь в Кувейт.

Российские туристы смогут улететь на Кипр через Армению
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Авиарейсы будет выполнять компания Red Wings. Туристам не придется сдавать багаж в Ереване. Общее время полета должно составить около 10 часов, передает AK&M.

Стоимость тура останется на приемлемом уровне, обещают в FUN&SUN. Недельный тур с вылетом во второй половине мая будет стоить от 120 тысяч рублей.

Туристическая программа будет доступна с мая по начало ноября. Вылет будет осуществляться по пятницам.

Новости путешествий,Red Wings,
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