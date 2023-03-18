Российские туристы смогут улететь на Кипр через Армению

Туроператор FUN&SUN сообщил, что на Кипр из России скоро можно добраться со стыковкой в Ереване, Армения, что удобнее прошлого варианта, когда нужно сначала лететь в Кувейт.

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Авиарейсы будет выполнять компания Red Wings. Туристам не придется сдавать багаж в Ереване. Общее время полета должно составить около 10 часов, передает AK&M.

Стоимость тура останется на приемлемом уровне, обещают в FUN&SUN. Недельный тур с вылетом во второй половине мая будет стоить от 120 тысяч рублей.