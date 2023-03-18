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2 часа назад

Матвиенко поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с Россией

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Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России.

«Этот праздник стал символом сплочённости и единства народа, благодаря которым жители Республики Крым смогли отстоять свои права, преодолеть выпавшие на их долю трудности», — говорится в поздравительной телеграмме Матвиенко.

По её словам, с того момента многое было сделано для интеграции Крыма в социально-экономическое, гуманитарное и правовое пространство России.

Она выразила уверенность, что жители региона будут и далее способствовать процветанию своей малой родины.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал воссоединение региона с Россией символом возвращения русских земель.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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