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1 час назад

В рейтинге лучших аэропортов мира 2023 года сменился лидер

TURIZM.RU

Сингапурский аэропорт Чанги признан Skytrax лучшим аэропортом в мире в этом году. Таким образом он вновь занял первую ступень пьедестала после двух лет перерыва.

В рейтинге лучших аэропортов мира 2023 года сменился лидер
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Итак, международный аэропорт Сингапура, известный своими невероятными развлечениями — от сада бабочек до стены для скалолазания, в 12-й раз был признан лучшим в мире. Напомним, что в 2021 и 2022 годах он уступил этот титул катарскому международному аэропорту Хамад.

Аэропорт Сингапура также занял первое место за лучшие в мире аэропортовые рестораны и лучшие в мире удобства для отдыха.

Отметим, что восьмой год подряд награду «Лучший отель в аэропорту» получает Crowne Plaza Changi Airport.

Международный аэропорт Хамад, известный тем, что в нем находится один из лучших залов ожидания в мире, занял второе место в глобальном рейтинге. Он также признан лучшим аэропортом для шоппинга, лучшим аэропортом на Ближнем Востоке и самым чистым аэропортом на Ближнем Востоке.

На третьем месте токийский аэропорт Ханеда, далее следуют сеульский Инчхон и парижский аэропорт имени Шарля де Голля.

Международный аэропорт Сиэтл-Такома стал лучшим в Северной Америке.

Отметили и нью-йоркский аэропорт Ла Гуардия. Его Терминал B был назван лучшим новым терминалом в мире и получил 5-звездочный рейтинг от Skytrax.

Топ-10 лучших аэропортов мира на 2023 год:
  • Сингапурский аэропорт Чанги
  • Международный аэропорт Хамад
  • Токийский международный аэропорт Ханеда
  • Международный аэропорт Инчхон в Сеуле
  • Парижский аэропорт имени Шарля де Голля
  • Аэропорт Стамбула
  • Аэропорт Мюнхена
  • Аэропорт Цюриха
  • Международный аэропорт Нарита
  • Мадрид-аэропорт Барахас
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