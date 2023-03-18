Туроператоры рассказали, во сколько россиянам обойдется поездка в Египет на майские

Так, аналитики отмечают, что съездить в Египет на неделю и при этом отдохнуть в отеле категории четыре и пять "звезд" с питанием "все включено" сейчас можно за 130 тысяч рублей на двоих. Если же в поездке будет ребенок, минимальный чек вырастет до 160 тысяч рублей.