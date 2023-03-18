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31 минуту назад

Казань вошла в топ-3 направлений для семейного отдыха в апреле

Реальное время

Казань попала в топ-3 направлений для семейных путешествий в апреле. К таким выводам в результате исследования пришли эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир "Твил.ру".

Казань вошла в топ-3 направлений для семейного отдыха в апреле
Фото: Реальное времяРеальное время

Большинство россиян в апреле собираются ехать в Сочи — 18% семейных бронирований. На втором месте в рейтинге самых востребованных направлений — Санкт-Петербург — 15%. На третьем месте — Казань, 5% бронирований.

Накануне аналитики сервиса путешествий "Туту" выяснили, что на период майских праздников примерно 85,5% перелетов запланировано внутри России. У путешественников из Санкт-Петербурга в это время востребованы перелеты в Казань, Москву и Минеральные Воды. Также отмечалось, что большая доля авиабилетов оформляется в Москву (13,4%), Сочи (12,1%), Санкт-Петербург (12,0%), Калининград (6,6%) и Минеральные Воды (5,8%).

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