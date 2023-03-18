Остров Бали, где царило спокойствие и умиротворение, давно стал излюбленным местом для зимовки туристов со всего света. Одни едут туда в поисках духовного просветления, другие — понежиться на пляже и позаниматься серфингом. В этом году на азиатский остров хлынули толпы россиян, которые, по мнению местных жителей, начали всячески наглеть: гонять пьяными на байках, дебоширить и нелегально заниматься бизнесом. Балийцы опасаются, что из-за этого могут остаться без работы. Они обрывают горячую линию, жалуясь на путешественников из России, и выслеживают нелегалов-фрилансеров в соцсетях, чтобы сдать их миграционным службам. Как изменилось отношение к туристам на Бали за последние полгода, разбиралась «Лента.ру».

Не только отдых, но и работа

«Я написал письмо в министерство иностранных дел и в Минюст с просьбой отменить визовые льготы для туристов из России и Украины. Они толпами приезжают на Бали, в том числе не в целях туризма, а в поисках комфорта или работы», — такое неожиданное заявление сделал губернатор острова Бали ВаянВаян Костер в середине марта. По его словам, на власти готовы пойти на решительные меры из-за постоянных жалоб на отдыхающих из этих двух стран со стороны местных жителей.

При этом еще в конце 2022 года Индонезия была крайне заинтересована в том, чтобы привлечь гостей из России и многих других стран на свои курорты. Экономика республики, в особенности остров Бали, буквально зиждется на туризме, и во время пандемии местным жителям приходилось крайне тяжко без отдыхающих. Поэтому как только распространение инфекции пошло на спад, государство открыло двери для путешественников и активно зазывало россиян с одним только условием — иметь при себе сертификат о вакцинации.

Все это в совокупности с упрощенной визовой политикой привело к внезапному массовому потоку туристов. По официальной статистике, россияне оказались среди лидеров по турпотоку в Индонезию, уступая лишь австралийцам. Приезжать на Бали столь активно они начали осенью 2022 года. В прошлом году в страну въехали свыше 52 тысяч путешественников из России, причем больше половины — в октябре и ноябре.

22 тысячи россиян посетили Индонезию в январе 2023-го

Туристов не останавливает даже высокая стоимость билетов и муторный перелет. Сейчас билет с одной пересадкой в Дохе из Москвы в Денпасар и обратно стоит от 145 тысяч рублей на одного человека. Можно слетать в обе стороны и за 88 тысяч рублей, но для этого придется сделать пересадки в Абу-Даби, Сингапуре и Куала-Лумпуре.

Однако в последнее время обратный билет стал все меньше интересовать российских путешественников. Многие прилетают на Бали, оформляют визу по прибытии (VOA) и каждый месяц вылетают из страны в соседние государства, а затем возвращаются и снова получают VOA. Этот метод получил устоявшееся название visa run, что дословно переводится как «сбегать за визой».

Нагревают руки на соотечественниках

Такой способ позволяет приезжающим на Бали оставаться на острове как можно дольше, без дополнительных документов и больших расходов. Оформить туристическую визу по прилете можно в аэропорту за 35 долларов (около 2,6 тысячи рублей) или еще проще — сделать документ удаленно в электронном виде, а по прилете просто поставить штамп. Визу выдают на 30 дней с правом продления.

Еще один способ задержаться на острове — оформить визу типа B211, которая стоит 215 долларов и выдается на два месяца. Ее можно дважды продлять на два месяца за 56 долларов. Таким образом, получится прожить на Бали, не выезжая полгода.

Из-за столь простых правил для въезда на курорте оказалось не только много отдыхающих из России, но и много нелегалов, которые параллельно с отпуском или зимовкой подрабатывают в сфере услуг.

«Они занимаются всем подряд: пересдают виллы, байки, работают фотографами, моделями, серфинг-инструкторами, тренерами, коучами, гадают на картах Таро. Социальные сети переполнены такой рекламой от фрилансеров, которые не получают для этого рабочей визы. Видимо, они решили: зачем кому-то платить налоги?» — рассказывает Екатерина Овечкина, уже десять лет живущая на Бали. Она считает, что россияне пользуются радушием и гостеприимством балийцев.

По ее словам, проблема в том, что туристы уходят с головой в бизнес, не зная, что в Индонезии запрещено заниматься какой-либо деятельностью без официального разрешения на работу. «В результате на острове начались массовые проверки — прилетают чиновники из столицы Индонезии Джакарты. В общем балийцы в шоке от того, как стали наглеть русскоговорящие», — пояснила Овечкина.

Один из самых распространенных способов заработка — оказание риелторских услуг соотечественникам, рассказывает еще одна туристка Полина.

«В Чангу они арендуют виллы у балийцев по низкой цене и пересдают таким же россиянам втридорога. Бизнес они ведут нелегально. Многие жалуются, что российские "риелторы" просто озверели. Нет никакого регламента для контроля за их работой. При этом они могли бы при желании работать легально. Открыть компанию для сдачи недвижимости в аренду можно за две тысячи долларов (152 тысячи рублей), но многие просто не хотят этого делать», — уверена путешественница.

Местные жители жалуются, что не выдерживают конкуренцию с россиянами. «Недавно поднимался на вершину вулкана Агунг и видел, что русскоговорящие сопровождают группу туристов из России без местных гидов, хотя это запрещено. Видимо, эти "экскурсоводы" сходили с местными по этим маршрутам, все запомнили и теперь организовывают свои туры. В то время как мы сидим без работы», — сетует балийский экскурсовод Дипта.

По его словам, с такими проблемами сталкиваются в разных сферах. «Знакомый работает инструктором по серфингу и постоянно сетует на иностранцев, которые работают на пляже без разрешения. При этом они отнекиваются, утверждая, что это их друзья и они им бесплатно показывают, как правильно серфить. Но мы-то знаем, что они на этом делают деньги. Это несправедливо, потому что они не платят налоги», — рассказал гид.

Взяли дело в свои руки

Для борьбы с нелегально работающими россиянами местные власти уже сформировали оперативную группу, куда входят полицейские, представители Минтруда, Минпромышленности и Минторговли. В частности, они должны отслеживать в соцсетях предложения об услугах, которые готовы оказать иностранцы.

За первую неделю работы оперативная группа арестовали семерых туристов за нарушение визового режима. Все они россияне. Среди них три туристки, которых застали за занятием проституцией на одной из вилл балийского курорта Семиньяк. На допросе выяснилось, что россиянки прилетели на остров по туристической визе. За незаконную деятельность их внесли в черный список и выдворили в Москву.

Еще двое путешественников организовали курсы по вождению байков для иностранцев на Бали, а третий — подрабатывал тренером по теннису. Помимо этого, арестовали 20-летнего стендап-комика Семена Щербакова, прибывшего по туристической визе. Он собирался выступить в конференц-центре Riverside.

Некоторые индонезийцы бросились выискивать фрилансеров-нелегалов, чтобы потом сдать их миграционным службам. Для этого на Бали запустили круглосуточную горячую линии, где любой желающий может пожаловаться на незаконно работающих иностранцев. Помимо этого, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) создали аккаунт Moscow Chapter Bali, в котором публикуют скриншоты со страниц туристов, рекламирующих свои услуги в интернете. Большинство из них — также россияне.

В адрес создателей страницы посыпались упреки, аккаунт назвали «расистским и ксенофобским». Однако один из авторов аккаунта, балиец, отказавшийся называть свое имя, такие обвинения отвергает.

«Здесь сообщается также о нелегально работающих украинцах, британцах, австралийцах. Но больше всего действительно россиян, поскольку они единственные из иностранных туристов, кто открыто себя рекламирует. Они знают, что это незаконно, но, невзирая на это, не пытаются это скрыть, поскольку не уважают нас», — приводит его слова Al Jazeera.

В последнее время миграционные службы стали тщательно просматривать страницы иностранцев в соцсетях. Подозрение падает на многих

Под горячую руку попадают и невиновные туристы. Так, в конце февраля депортировали россиянина Сергея Коновалова, который хотел найти соседа в свободную комнату на виллу. Объявление, размещенное в его микроблоге, посчитали рекламой, приносящей ему прибыль. Прочитавшие его пост сотрудники миграционной службы заподозрили туриста в риелторстве и отказали в продлении визы. В итоге мужчине пришлось срочно улетать из Индонезии.

Визовые агенты сейчас рекомендуют путешественникам, которые незаконно занимаются бизнесом на Бали, как можно скорее покинуть страну или прекратить оказывать услуги и рекламировать их в социальных сетях. При этом местные власти утверждают, что простым туристам опасаться нечего.

«Каждый случай, о котором нам сообщают, необходимо тщательно проверять. Мы не можем просто депортировать людей без веских на то причин», — попытался успокоить гостей острова глава миграционной службы Бэррон Иксан.

«Они бесчинствуют и плохо себя ведут»

Но возмущение балийцев связано не только с нелегалами, а в целом с поведением туристов и их отношением к законам и нормам морали. Так, местные жители жалуются на тех, кто разгуливает по улицам в купальниках, неподобающе ведет себя в общественных местах и нарушает правила дорожного движения.

Последнее особенно возмущает балийцев, учитывая количество инцидентов на дорогах, в которых часто фигурируют россияне. Из-за этого власти решили ужесточить законы в отношении байков — основного вида транспорта на острове. Иностранцам хотят запретить самостоятельно арендовать мопеды и мотоциклы и потребовать использовать только те виды транспорта, которые «соответствуют всем стандартам».

По словам Ваяна Костера, за последние несколько месяцев россияне не раз попадали в аварии «из-за неуправляемой езды». В результате не обходилось без травм и даже жертв. «Они бесчинствуют и плохо себя ведут», — описал ситуацию балийский чиновник.

Как рассказала российская туристка Полина, многие отдыхающие садятся за руль выпившими.

«Они не просто выпивают бокал вина, а садятся за руль сильно пьяными. Пользуются тем, что на Бали это не регулируется, на дорогах нет полиции, никто не будет ничего проверять. Россияне ездят под градусом и без шлемов, поэтому случается столько аварий. Несколько моих знакомых только приехали, сели на байк и сразу же улетели в канаву. Были случаи, когда отечественные туристы врезались в местных. Недавно один россиянин улетел на байке в канаву, ударился головой о камень и погиб», — рассказывает девушка.

При этом соотечественница заметила, что балийцы тоже достаточно беспечно управляют байками. «В одной руке у них сигарета, в другой — телефон, руль они вообще держат локтями. Но они водят с 14 лет. А многие россияне до этого вообще не сидели на байке, у них нет прав, и при этом они сразу начинают лихачить. Но вина властей в этом тоже есть. Мопед здесь может арендовать любой желающий без прав и без документов. Для балийцев это легкие деньги, после двух лет голода они сейчас готовы на все, лишь бы заработать», — пояснила путешественница.

Местный гид Буди подтверждает, что большая часть вины за сложившуюся ситуацию лежит не на путешественниках, а на местных властях.

Закон о запрете аренды скутеров еще не вступил в силу, однако местные предприниматели, сдающие транспорт в аренду, призывают россиян быть аккуратнее и ездить только в шлеме даже на короткие расстояния. Россияне рассказывают в чатах, что уже видели полицейские облавы в популярных туристических районах, таких как Чангу.