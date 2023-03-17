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9 минут назад

Огромный питон отвесил туристу «кровавую пощечину»

Lenta.ru

В Австралии агрессивный питон напал на туриста и укусил его за лицо. Об этом сообщает News.com.

Огромный питон укусил туриста за лицо
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Джоэль Херрингтон, также известный как Джо Зайн, из Кэрнса и его друзья шли по тропе в джунглях к водопадам Клэмшелл, чтобы поплавать. Однако в середине пути они встретили огромного питона, свисающего с дерева. По всей видимости, питон охранял свою территорию и неожиданно напал на Зайна. По словам пострадавшего, он почувствовал себя так, будто ему «отвесили кровавую пощечину».

Мужчины утверждают, что они делали фото и снимали видео, оставаясь на безопасном расстоянии от рептилии. Но когда Херрингтон наклонился поднять выпавшие из его сумки бутылки с водой, трехметровая змея внезапно атаковала его.

Питон укусил мужчину за лицо сбоку. Между ранами от верхних зубов змеи и от ее нижних зубов оказалось целых пятнадцать сантиметров.

Инцидент вызвал беспокойство местных жителей, так как нападение произошло на распространенном у туристов маршруте. К тому же обычно змеи сторонятся людей и нападают только в том случае, если ощущают опасность. Местные змееловы считают, что рептилию нет необходимости перевозить в другое место, более удаленное от туристических маршрутов. Они полагают, что змея свисала с дерева, потому что ловила летучих мышей, а появление людей сбило ее с толку.

Ранее сообщалось о стае обезьян, которые напали на женщину в индийской деревне. Соседи испугались и не стали пытаться ей помочь, впоследствии женщина скончалась от полученных травм в больнице.

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