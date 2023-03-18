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1 час назад

В Калининграде уже определили места для купания

Клопс.Ru

В 2023 году калининградцам разрешат купаться в пяти городских водоёмах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

В Калининграде уже определили места для купания
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru
С началом купального сезона отдохнуть можно будет в следующих местах:
  • озеро Пелавское,
  • озеро Карповское,
  • озеро Шенфлиз,
  • Голубые озёра,
  • обводнённый карьер в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Мечта».

«Проинформировать население о запрете плавания на маломерных моторных судах на прудах Мельничном, Голубые озёра (дальнем и ближнем), озёрах Шенфлиз, Пелавском, Карповском, Лесном, на гидроциклах по реке Преголе (от двухьярусного железнодорожного моста до моста, расположенного на 16,4 км) и в Калининградском морском канале», — говорится в документе.

﻿﻿﻿ За безопасность на водных объектах в летний период будет отвечать УМДВ РФ по Калининградской области.

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