В Калининграде уже определили места для купания

В 2023 году калининградцам разрешат купаться в пяти городских водоёмах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.
«Проинформировать население о запрете плавания на маломерных моторных судах на прудах Мельничном, Голубые озёра (дальнем и ближнем), озёрах Шенфлиз, Пелавском, Карповском, Лесном, на гидроциклах по реке Преголе (от двухьярусного железнодорожного моста до моста, расположенного на 16,4 км) и в Калининградском морском канале», — говорится в документе.
За безопасность на водных объектах в летний период будет отвечать УМДВ РФ по Калининградской области.