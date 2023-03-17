Турпоток в Россию из стран ШОС в 2022 году вырос втрое

Туристический поток в Россию из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году вырос в три раза - до 3 млн человек. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев в ходе встречи глав туристских администраций государств - членов ШОС.

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"Нам удалось превратить кризисные явления в возможности для роста. Только за последний год число туристов из стран ШОС в Россию выросло троекратно и составило 3 млн человек. Количество турпоездок из России в регион превысило отметку в 3,5 млн", - сказал Ильичев, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.

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Замминистра отметил, что добиться постепенного возвращения к доковидному уровню турпотока удалось за счет системной реализации Россией национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Среди наиболее эффективных мер - финансовая поддержка сектора. По его словам, в этом году будет продолжено предоставление грантов на предпринимательские инициативы в сфере туризма, разработку национальных туристических маршрутов, создание современного номерного фонда.

В рамках встречи стороны рассмотрели вопросы создания условий для беспрепятственных турпоездок, включая восстановление прямого авиасообщения, совместимость национальных платежных систем, а также совершенствование механизмов страхования, сообщили в Минэкономразвития. Решить проблему, связанную с платежными системами, планируется с помощью запуска "карты туриста". Наличие такой карты позволит туристам бронировать номера в российских гостиницах, находясь за рубежом, а по прибытии использовать ее как платежный инструмент, подчеркнул Ильичев.

По итогам мероприятия главы делегаций приняли совместный план действий по реализации соглашения о развитии сотрудничества в области туризма. Достигнутые договоренности позволят выйти на практическое сотрудничество в сфере продвижения туристического бренда ШОС, повышения качества туристических услуг, а также цифровизации отрасли, рассказали в российском ведомстве.