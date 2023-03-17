Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Крым начал стремительно терять туристов

Lenta.ru

Спрос на бронирование апартаментов и отелей в Крыму на весенний период 2023 года серьезно отстает от показателей прошлых лет. Об этом свидетельствуют данные экспертов, которые приводит РБК.

Крым начал стремительно терять туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аналитики Ostrovok.ru пришли к выводу, что популярный курортный регион начал стремительно терять туристов. По состоянию на 16 марта, доля бронирований на сервисе объектов размещения в Крыму составила менее одного процента от всех броней по России. Таким образом, направление не входит даже в топ-30 по спросу. При этом еще в середине марта 2022 года отдых в республике был на девятом месте, а в 2021-м — на первом.

Заметное падение спроса на жилье в Крыму также отмечают и в «Суточно.ру». «В Крыму на это лето очень мало бронирований, — оценил ситуацию генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов. — В первую десятку по спросу, как показывает анализ ранних бронирований по состоянию на середину марта, входит только Ялта».

Более того, эксперт подчеркнул, что средняя стоимость суток размещения в структуре ранних бронирований в 2023 году на 12 процентов ниже, чем в 2022-м.

Ранее в марте стало известно, что отели в Крыму снизили цены на летний отдых из-за низкого спроса со стороны туристов. Местные отельеры предлагают путешественникам разнообразные программы лояльности и скидки до 30 процентов.

Новости путешествий,Юрий Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий