Индия ограничила пребывание российских туристов в стране

Индия ввела ограничение на пребывание российских туристов в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Индии.

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Теперь россияне смогут находиться в стране по электронным туристическим визам не более 90 дней, а суммарно — не более 180 дней в течение одного календарного года.

Как сообщили в российском посольстве, официальные разъяснения новых правил было направлено от Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии.