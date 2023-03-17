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34 минуты назад

Индия ограничила пребывание российских туристов в стране

Мира Маркина

Индия ввела ограничение на пребывание российских туристов в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Индии.

Индия ограничила пребывание российских туристов в стране
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Теперь россияне смогут находиться в стране по электронным туристическим визам не более 90 дней, а суммарно — не более 180 дней в течение одного календарного года.

Как сообщили в российском посольстве, официальные разъяснения новых правил было направлено от Бюро иммиграции министерства внутренних дел Индии.

В ведомстве также отметили, что изменения коснутся уже выданных российским туристам электронных виз, а также посоветовали обновить полученные ранее документы.

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