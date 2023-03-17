Россияне могут в аэропорту Шри-Ланки получить карты Visa и Mastercard

Посол рассказала о том, что существует соглашение между Народным банком Шри-Ланки и российским Национальным инвестиционно-промышленным банком. «Вы можете открыть онлайн счет в России, получить карточку в Шри-Ланке и пользоваться ей там, – отметила она. – Вы можете прямо в аэропорту получить карточки Visa и Mastercard и пользоваться ими в других странах».

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Дипломат также указала, что российские компании – Azur Air, «Аэрофлот», Red Wings – осуществляют прямые рейсы из РФ в Шри-Ланку. «Надеемся, что прямое авиасообщение сохранится и в летний период», – добавила она.