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1 час назад

Россияне могут в аэропорту Шри-Ланки получить карты Visa и Mastercard

РЖД-Партнер

Посол рассказала о том, что существует соглашение между Народным банком Шри-Ланки и российским Национальным инвестиционно-промышленным банком. «Вы можете открыть онлайн счет в России, получить карточку в Шри-Ланке и пользоваться ей там, – отметила она. – Вы можете прямо в аэропорту получить карточки Visa и Mastercard и пользоваться ими в других странах».

Россияне могут в аэропорту Шри-Ланки получить карты Visa и Mastercard
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

Дипломат также указала, что российские компании – Azur Air, «Аэрофлот», Red Wings – осуществляют прямые рейсы из РФ в Шри-Ланку. «Надеемся, что прямое авиасообщение сохранится и в летний период», – добавила она.

Посол также обратила внимание, что сейчас существует упрощенная система получения визы для россиян: их можно оформить онлайн или по прибытии. «Также нет никаких ковидных ограничений. Во всех аспектах в стране безопасно», – заверила она.

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