Турагенты назвали оптимальные по цене 4* отели Турции

Подписчики телеграм-канала для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» назвали 4-звездочные отели Турции, наиболее интересные по соотношению цены и качества.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Редакция TourDom.ru составила перечень часто упоминаемых гостиниц. Это Justiniano Club, Akka Claros, Pegasos Club, Villa Side, Selcukhan, Seagull, а также сетевые Barut B Suites и Barut Sunwing Side Beach.

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Представители розницы пояснили, что при оценке отелей ориентировались прежде всего на отзывы своих клиентов по обслуживанию, питанию и состоянию номеров. Также обращали внимание на цены – они должны быть не выше средней по рынку при отличном уровне сервиса. «На эти гостиницы практически не бывает нареканий от туристов, а значит, качество соответствует стоимости», – говорит совладелец турагентства Travel Management Андрей Воскобойников.

При этом, по его словам, 4* отели Barut могут стоить дороже, чем некоторые бюджетные 5*. «Но у этих “пятизвездочников” и отзывы соответствующие, то есть категория явно завышена».

В список, в частности, попал Justiniano Club в Аланье. «Отель – один из популярных в бюджетном сегменте, особенно у семей с детьми, – отмечает Полина Алексашина (турагентство “Слетать.ру”). – Здесь разнообразное питание, хорошая территория. Рядом располагается “пятерка” этой сети, где есть станция с водными развлечениями. Отличная анимация для детей, в том числе для самых маленьких».

Турагент выделила также отель европейского типа для спокойного отдыха Villa Side, который находится рядом с Villa Side Residence 5*. «“Четверка” стоит на первой линии. От основного здания до пляжа идти минут 5, но можно и доехать на гольф-каре за минуту. Анимация проходит в соседней “пятерке”, куда легко дойти пешком. В гостинице хорошее питание и пологий вход в море. Она ориентирована на европейцев, в основном немцев. В этом кто-то найдет плюс, а кто-то минус».