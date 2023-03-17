Туроператоры заявили, что с летней турпрограммой в Турцию «все в порядке»

В Минтранспорта России отреагировали на вчерашнюю новость о запрете на заправку некоторых российских самолетов в Турции. По информации ведомства, сейчас совместно с турецкими коллегами проводятся консультации по вопросам обеспечения топливом, однако «проблем с наземным обслуживанием» отечественных лайнеров в аэропортах Турции нет. Полеты в эту страну выполняются в штатном режиме.

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Туроператоры по Турции, опрошенные корреспондентом TourDom.ru, в свою очередь, сообщили, что угрозы летней туристической программе нет. По информации из «Пегаса», борт Pegas Fly, оказавшийся в санкционном списке, стоит в расписании полетов только до 25 апреля. Причем речь идет о полетах в Стамбул – временно обратные рейсы будут выполняться с посадкой на дозаправку в Сочи. Что касается рейсов «Пегаса» в Анталью на лето, то они запланированы на турецких авиакомпаниях.

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Аналогичный комментарий мы получили из ANEX Tour: «У нас полетная программа в основном на турецких перевозчиках, так что с ней все в порядке».

«Аэрофлот» и S7, чьи самолеты в основном и фигурируют в турецком санкционном перечне, свою позицию высказали еще вчера: «рейсы в Турцию продолжаются по расписанию».

Один из собеседников редакции сообщил, что российские авиакомпании знали о предстоящем запрете – ранее турецкий хендлинговых оператор уже предупреждал о такой возможности. «“Аэрофлот” заблаговременно заменил на своих стамбульских рейсах боинги на аэробусы», – обратил внимание эксперт. Это сделано, чтобы снизить риск санкций, так как они исходят со стороны США, где и производятся боинги.

Тем не менее интрига на турецком направлении сохраняется. Во-первых, в случае если «консультации» затянутся или не приведут к положительному результату, санкционный список может быть расширен. «За этим остается только наблюдать», – сказал наш эксперт.

Во-вторых, ограничения могут коснуться и турецких авиакомпаний. В публикациях турецких СМИ есть информация, что им уже запрещено закупать топливо у российских нефтяных компаний («Газпром» и «Лукойл»), находящихся под санкциями. Если это подтвердится и никаких вариантов найти не удастся, то турецким перевозчикам тоже придется летать с промежуточной посадкой. Например, Turkish Airlines на обратном пути из Москвы могла бы делать дозаправку в Вильнюсе, ведь топлива, которое взято на борт в Турции, может не хватить для рейса в обе стороны.

По оценочным данным, в Турцию на лето ожидается значительное увеличение авиаперевозки – запланировано до 1100 рейсов в неделю в пик сезона против 750 годом ранее. Это цифра включает как полеты турецких, так и российских авиакомпаний, но квота для России в этот раз значительно увеличена. «Российские перевозчики планируют очень большую полетную программу. Естественно, это в основном иномарки, доля суперджетов, которые не подпадают под санкции, минимальна», – комментирует эксперт. Сложившаяся ситуация несет определенные риски.

Впрочем, есть и другое мнение. Как сообщил TourDom.ru еще один информированный источник, история с появлением списка – это не более чем дипломатический шаг и демонстрация для западной прессы: «Рейсы выполняются и будут заправляться и летать».