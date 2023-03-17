Что изменится в туристических зонах на Кубани

С 1 сентября 2023 года будут действовать новые правила на особо охраняемых природных территориях. Подробности сообщил председатель законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.

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«Вводятся основные критерии, такие как сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристских мест и маршрутов, обеспечение безопасности туризма», – отметил Юрий Бурлачко.

По его словам, от этого турпоток только вырастет. В регионе 435 охраняемых зон, из них семь федеральных. Бурлачко пояснил, что 353 территории регионального и 75 – местного значения.