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2 часа назад

Что изменится в туристических зонах на Кубани

РИА "ФедералПресс"

С 1 сентября 2023 года будут действовать новые правила на особо охраняемых природных территориях. Подробности сообщил председатель законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.

Что изменится в туристических зонах на Кубани
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вводятся основные критерии, такие как сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристских мест и маршрутов, обеспечение безопасности туризма», – отметил Юрий Бурлачко.

По его словам, от этого турпоток только вырастет. В регионе 435 охраняемых зон, из них семь федеральных. Бурлачко пояснил, что 353 территории регионального и 75 – местного значения.

Изменения произойдут после принятого депутатами Госдумы закона. Территории защитят от негативного воздействия. Для этого заложена достаточная законодательная база. За срок шестого созыва депутаты ЗСК трижды обращались к закону «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» и вносили в него необходимые изменения. И дважды – в нынешнем седьмом созыве. Работа будет продолжена.

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