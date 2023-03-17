Что изменится в туристических зонах на Кубани

С 1 сентября 2023 года будут действовать новые правила на особо охраняемых природных территориях. Подробности сообщил председатель законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.
«Вводятся основные критерии, такие как сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристских мест и маршрутов, обеспечение безопасности туризма», – отметил Юрий Бурлачко.
По его словам, от этого турпоток только вырастет. В регионе 435 охраняемых зон, из них семь федеральных. Бурлачко пояснил, что 353 территории регионального и 75 – местного значения.
Изменения произойдут после принятого депутатами Госдумы закона. Территории защитят от негативного воздействия. Для этого заложена достаточная законодательная база. За срок шестого созыва депутаты ЗСК трижды обращались к закону «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» и вносили в него необходимые изменения. И дважды – в нынешнем седьмом созыве. Работа будет продолжена.