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1 час назад

Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для семейных путешествий в апреле

Нижегородская правда

Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для семейных путешествий в апреле. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Tvil.ru.

Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для семейных путешествий в апреле
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Регион занял 10 е место в рейтинге. Путешествующие семьи чаще всего бронируют в гостиницах три ночи. Средняя суточная стоимость проживания в отелях в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области составляет 4133 рубля.

Лидером рейтинга стал Сочи. «Серебро» досталось культурной столице, а «бронза» — Казани. Также в десятку вошли Москва, Кисловодск, Геленджик, Калининград, Пятигорск и Анапа.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ 5 самых красивых городов зимы.

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