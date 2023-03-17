Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для семейных путешествий в апреле. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Tvil.ru.
Регион занял 10 е место в рейтинге. Путешествующие семьи чаще всего бронируют в гостиницах три ночи. Средняя суточная стоимость проживания в отелях в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области составляет 4133 рубля.
Лидером рейтинга стал Сочи. «Серебро» досталось культурной столице, а «бронза» — Казани. Также в десятку вошли Москва, Кисловодск, Геленджик, Калининград, Пятигорск и Анапа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ 5 самых красивых городов зимы.