Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для семейных путешествий в апреле. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Tvil.ru.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Регион занял 10 е место в рейтинге. Путешествующие семьи чаще всего бронируют в гостиницах три ночи. Средняя суточная стоимость проживания в отелях в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области составляет 4133 рубля.

Лидером рейтинга стал Сочи. «Серебро» досталось культурной столице, а «бронза» — Казани. Также в десятку вошли Москва, Кисловодск, Геленджик, Калининград, Пятигорск и Анапа.