«Аэрофлот» и Библио-Глобус расширят сотрудничество

Сегодня «Аэрофлот» и туроператор Библио-Глобусподписали трехлетний договор о реализации долгосрочной программы перевозок. Церемония визирования документа состоялась в рамках выставки MITT.

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Согласно договору «Аэрофлот» предоставит туроператору блоки мест на своих рейсах для реализации билетов в составе турпакетов. За счет этого туристы получат возможность путешествовать рейсами «Аэрофлота» по 33 международным и 27 российским направлениям. Маршруты в дружественные страны будут организованы из 16 регионов России. В программе: Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Индия, Сейшелы, Иран, Китай, Мальдивы.

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В своем пресс-релизе Библио-Глобус отмечает, что будет «еще активнее развивать туристический потенциал России. Посетить курорты Краснодарского края можно, приобретя пакетные туры с перелетом в Сочи из 11 регионов РФ. На курорты Кавказских Минеральных Вод можно добраться в рамках программы из 7 городов России. Санкт-Петербург станет доступен туристам в рамках полетных программ из 8 регионов страны».

Для реализации проекта самым активным образом планируется задействовать аэропорт Шереметьево, а также уже сформированные хабы в Санкт-Петербурге, Красноярске, Сочи, Минеральных Водах и других туристических кластерах России.

Показательно, что участники церемонии подписания договора подчеркивали важность развития туристических направлений. Заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин сказал:

«В настоящий момент основным драйвером развития сети “Аэрофлота” становятся туристические направления. Сотрудничество с крупнейшим участником российской туриндустрии позволит быстро развернуть объемную маршрутную сеть, предоставив нашим пассажирам оптимальный по соотношению цены и качества туристический продукт. Активизация полетов по туристическим направлениям позволит интенсивно использовать парк воздушных судов “Аэрофлота”».

В таком же духе высказался первый заместитель генерального директора по производству АО «МАШ» Андрей Никулин:

«Партнерство Библио-Глобуса, аэропорта Шереметьево и авиакомпании “Аэрофлот” – это возможность представить туристическому рынку гарантированно высококачественный продукт. Наше взаимовыгодное сотрудничество имеет стратегическое значение, поскольку направлено на развитие туризма в целом и на поддержку российской экономики».

Участники мероприятия обратили внимание на то, что подписание документа состоялось в день, когда «Аэрофлот» отмечает 100-летний юбилей. Это придает событию особое значение.

Для справки: ООО «Библио-Глобус Туроператор» – один из крупнейших российских туроператоров. АО «МАШ» владеет 75% в уставном капитале компании.