Россияне смогут улететь на Шри-Ланку чартерными рейсами

Российские туристы смогут отправиться на Шри-Ланку уже с 1 апреля на чартерных рейсах. Такие пакеты услуг включили в свои программы три туроператора.

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«Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю – четверг и воскресенье. Первый вылет – 30 апреля», – заявляют туроператоры.

В среднем туры будут длиться 11 или 12 дней, а стоить от 187 до 208 тысяч на двоих.

По прилете в страну или дома россиянам нужно будет оформить разрешение на въезд, оно называется ETA. Для этого придется оплатить пошлину в 70 долларов, а детям до 12 лет оно предоставляется бесплатно.