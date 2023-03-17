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1 час назад

Россияне смогут улететь на Шри-Ланку чартерными рейсами

РИА "ФедералПресс"

Российские туристы смогут отправиться на Шри-Ланку уже с 1 апреля на чартерных рейсах. Такие пакеты услуг включили в свои программы три туроператора.

Россияне смогут улететь на Шри-Ланку чартерными рейсами
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю – четверг и воскресенье. Первый вылет – 30 апреля», – заявляют туроператоры.

В среднем туры будут длиться 11 или 12 дней, а стоить от 187 до 208 тысяч на двоих.

По прилете в страну или дома россиянам нужно будет оформить разрешение на въезд, оно называется ETA. Для этого придется оплатить пошлину в 70 долларов, а детям до 12 лет оно предоставляется бесплатно.

Отдохнуть можно будет в Тринкомале, где много бухт для купания и есть возможность заняться дайвингом и снорклингом, или в Пасикуде – тихой деревушке, подходящей тем, кто устал от городской суеты, передает АТОР.

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