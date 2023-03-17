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2 часа назад

Boeing с 145 пассажирами аварийно приземлился в Новосибирске – СМИ

Москва24

Самолет Boeing с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Новосибирске, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Boeing с 145 пассажирами аварийно приземлился в Новосибирске
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс Якутск – Новосибирск, приземлился в аэропорту Толмачево из-за рассогласования закрылок. В самолете находилось 145 пассажиров. Борт приземлился штатно, никто не пострадал. Разрушений также нет.

В свою очередь, представитель авиакомпании рассказал, что Boeing сел в Новосибирске планово для дозаправки. При этом он подтвердил, что технические причины для этого тоже были, хотя посадка не была экстренной, сообщает телеканал "360".

"Тут техпричина образовалась, сейчас ее устранят. Скорее всего, в 14:00 (10:00 по московскому времени. – Прим. ред.) он улетит", – сказал он.

Аэропорт Новосибирска продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области военный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Инцидент произошел в Павловском районе.

Позже стало известно, что вертолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В результате происшествия никто не пострадал.

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