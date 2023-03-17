Росавиация: Рейсы российских авиакомпаний в Турции будут обслуживать в плановом порядке

Рейсы российских авиакомпаний будут планово обслуживать в аэропортах Турции в летний сезон 2023 года, сообщили в Росавиации. заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин провел консультации с главой гражданской авиации Турции Кемалем Юксеком в Анкаре.

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Стороны обсудили операционные вопросы авиаперевозок между Россией и Турцией в предстоящем сезоне ИАТА "Лето 2023". Отдельно обсуждался вопрос заправки топливом самолетов российских авиакомпаний на территории Турции.

"Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями", - отметили в Росавиации.

В российском ведомстве отметили, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран. "Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой", - добавили в Росавиации.

Как сообщили "РГ" в Минтрансе, на данный момент рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме.

"Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", - отметили в Минтрансе.