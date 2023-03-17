Названы подходящие для весеннего отпуска москвичей направления

Подходящие для весеннего отпуска москвичей направления назвал в беседе с «Мослентой» популярный блогер, основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель. В зависимости от бюджета эксперт посоветовал рассмотреть отдых в Краснодарском крае, Венесуэле или Катаре.

Фото: Мослента Мослента

«Для пляжного отдыха в России еще не сезон. Можно отправиться в Краснодарский край или Крым, где с конца апреля прогнозируется хорошая погода — можно загорать, дышать морским воздухом», — отметил Венскель.

Купаться там еще прохладно, но зато цены в отелях сейчас в два раза ниже, чем в сезон, добавил собеседник «Мосленты».

Отдельно эксперт выделил курортный город Сочи, где до середины апреля можно покататься на лыжах, а после этого спуститься к морю.

«Особо отчаянные могут даже искупаться в прохладных волнах. Это интересный контраст», — заметил он.

В конце мая из курортных стран Средиземного моря самой доступной останется Турция. С остальными сейчас нет прямого авиасообщения, что сказывается на общей стоимости поездки Артем Венскель

Еще один вариант для путешествия весной — Израиль, с прямыми рейсами из Москвы. Там на несколько градусов теплее, чем в Краснодарском крае, но море тоже не располагает к купанию до конца мая, хотя в целом купание возможно, рассказал Венскель.

Тем, для кого купание в море имеет принципиально важное значение, стоит рассмотреть Египет.

«Март, апрель и май — лучшее время для поездок в эту страну. Уже нет зимних ветров, и в то же время еще не наступила изнуряющая жара», — объяснил собеседник «Мосленты».

Если позволяет бюджет, можно рассмотреть страны Персидского залива — ОАЭ, Бахрейн, Оман, Катар, где сейчас комфортная температура воздуха, теплое море.