Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
54 минуты назад

Посол Таварес: Индонезия надеется на возобновление авиасообщения с РФ до конца года

Газета.Ruиещё 1

Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес выразил надежду, что его страна возобновит прямое авиасообщение с Россией до конца года. Его слова передает ТАСС.

Индонезия надеется на возобновление авиасообщения с РФ до конца года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я надеюсь на это», — заявил Таварес, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По словам дипломата, российские авиакомпании хотят осуществлять рейсы в Индонезию. Кроме того, министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади просил Тавареса работать над возобновлением рейсов из России в Джакарту, на Бали.

Посол также рассказал, что авиаперевозчики РФ просят гарантий того, что их воздушные суда не будут арестованы.

«Таким образом, продолжается обсуждение технических деталей. Индонезия ожидает, что российские авиакомпании снова начнут летать в Индонезию, в результате больше туристов будут посещать нашу страну, также это будет содействовать нашей торговле», — сказал дипломат.

Ранее в посольстве России в Индонезии заявили, что правительство этой страны в настоящее время не предпринимает шагов с целью ужесточения визовых требований к российским туристам и не отменяет существующие визы по прибытию.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий