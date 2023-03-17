Индонезия надеется на возобновление авиасообщения с РФ до конца года

Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес выразил надежду, что его страна возобновит прямое авиасообщение с Россией до конца года. Его слова передает ТАСС.

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«Я надеюсь на это», — заявил Таварес, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По словам дипломата, российские авиакомпании хотят осуществлять рейсы в Индонезию. Кроме того, министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади просил Тавареса работать над возобновлением рейсов из России в Джакарту, на Бали.

Посол также рассказал, что авиаперевозчики РФ просят гарантий того, что их воздушные суда не будут арестованы.

«Таким образом, продолжается обсуждение технических деталей. Индонезия ожидает, что российские авиакомпании снова начнут летать в Индонезию, в результате больше туристов будут посещать нашу страну, также это будет содействовать нашей торговле», — сказал дипломат.