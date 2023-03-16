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1 час назад

В некоторых популярных отелях Дагестана уже распроданы номера на лето

TourDom

Турагенты сообщают о сложностях с бронированием отелей Дагестана. «Мы заказывали размещение на майские праздники для туристов в январе. И уже тогда в выбранной гостинице не было свободных мест», – рассказала редакции Анастасия Ронь («Ваш личный турагент»).

В некоторых отелях Дагестана уже распроданы номера на лето
Фото: TourDomTourDom

По ее словам, проблема была и в прошлом году. Наиболее остро нехватка номеров ощущается в объектах высокого уровня, расположенных на первой линии от моря. Редакция TourDom.ru выяснила, какие популярные отели можно забронировать на первый летний месяц и по каким ценам.

На неделю с 3 по 10 июня доступен стандартный двухместный номер в комплексе «Джами» 4*, который находится на берегу моря между Махачкалой и Каспийском. В стоимость 63 тыс. руб. на двоих входят завтраки и парковка.

Если туристы захотят рассмотреть для отдыха другую неделю, с 24 июня, то смогут обнаружить только номера эконом. Стандарты и люксы на эти даты оказались распроданы. А начиная с 11 июля до конца августа бронирование и вовсе закрыто.

В другой четырехзвездочной курортной гостинице, Golden Beach 4* в Дербенте, на первую неделю июня можно заказать проживание в однокомнатном люксе за 98 тыс. руб. на двоих, или в «супериор сьют» – за 105 тыс.

Стандартных номеров в наличии нет. Их можно найти месяцем позже, но уже по другой цене: неделя проживания обойдется в 118 тыс. руб., в сьюте – в 168 тыс.

Еще в одном отеле Дербента – Sea Zone 3* – свободных мест на июнь, а также на июль вообще не оказалось. «Первая линия у моря, свежие номера, хорошие завтраки», – так объясняют популярность гостиницы турагенты.

В отеле «Европа» 4* на июнь остались лишь номера люкс (92 тыс. руб. за неделю размещения). Другие варианты, по всей видимости, уже заняты.

Забронировать гостиницу в центре города оказалось проще. В частности в City Central в Махачкале в начале июня можно разместиться в «джуниор сьют» по цене 52 тыс. руб. на двоих или в «сеньор сьют» за 66 тыс.

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