Туристический кэшбэк предлагают вернуть

Инвесторы предложили вице-премьеру Юрию Трутневу продлить программу туристического кешбэка на Дальнем Востоке и внедрить новые меры поддержки микробизнеса и малого предпринимательства.

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Как отметил Трутнев на совещании, сейчас фиксируется значительный рост спроса на туристские маршруты внутри страны. Это стимулирует инвесторов вкладываться в отрасль.

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Согласно данным "Востокгосплана", за год турпоток на Дальний Восток вырос на треть и составил около 5,2 млн туристов. Самыми популярными регионами для посещения остаются Приморье, Камчатка, Бурятия, отчасти Хабаровский край и Сахалин. "Сахалин очень удачно начал привлекать туристов горнолыжным курортом "Горный воздух", он становится традиционной зимней точкой притяжения. У них довольно грамотная политика по привлечению туристов", - рассказал в интервью "РГ" глава Востокгосплана Михаил Кузнецов. Средства на программы туристического и детского кэшбека в бюджете на 2023 год не были предусмотрены. В минэкономразвития и инициативу инвесторов о возобновлении программы кешбэка на Дальнем Востоке комментировать не стали. Но ранее в министерстве поясняли "РГ", что для поддержки внутреннего туризма в России расширят субсидирование строительства быстровозводимых отелей.

Повышенный спрос на путешествия по стране и так является стимулом для ускоренного развития туризма, а бронирования турпутевок и путевок в детские лагеря на предстоящие сезоны идут активно, отмечали в минэкономразвития. Потому в основном стоит сосредоточиться на расширении доступного предложения.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 16 марта на площадке международной выставки "Туризм и индустрии гостеприимства", турпоток по России в 2023 году может превысить допандемийный показатель и составить более 65 млн человек. При этом он призвал уделять внимание не только традиционным туристическим центрам, но и помогать регионам, которые только начали развивать туристическую отрасль.

Дальний Восток за 2022 год посетило около 5,2 млн туристов

Сами представители туриндустрии к возможности возобновления кешбэка относятся сдержанно. Если программа и будет запущено вновь, то в виде точечной поддержки, считают они. "Есть надежда, что хотя бы детям, отдельным категориям граждан, как, например, участникам СВО и их семьям, поддержка в виде туристического кешбэка будет сохранена. Пока этого нет, так что ждем и верим", - говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Любая поддержка, любые акции, как кешбэк, популярны, отмечает исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Кешбэка не будет, но какие-то меры поддержки, отдельным слоям населения наименее социально защищенным скорее всего будут, считает он. Должны действовать какие-то точечные меры.

Кешбэк - это уже прошлая история, по которой не стоит ностальгировать, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.