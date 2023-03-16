Туроператор: российским туристам придется побороться за места в отелях

Руководители туристических компаний 16 марта поделились на конференции в ходе выставки MITT своей оценкой ситуации в туризме и прогнозами на летний сезон – 2023. Корреспондент TourDom.ru законспектировал ключевые тенденции и наблюдения в сфере как выездного, так и внутреннего туризма.

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Низких цен на зарубежные туры нет и не будет

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По словам Артура Мурадяна (Space Travel), самолетов, способных летать за рубеж без риска ареста, у российских авиакомпаний по-прежнему не хватает. Для турбизнеса это и хорошо и плохо. С одной стороны, канул в прошлое демпинг, когда туры массово «горели» и туроператорам приходилось устраивать распродажи накануне вылетов. С другой – турбизнес не может вывести на рынок свои предложения в прежнем объеме, высокие цены на перевозку отсекают часть клиентов.

Туристы охотнее обращаются к туроператорам и турагентам

Из-за блокировки российских карт за рубежом россияне стремятся по максимуму оплачивать туристические услуги здесь, в России, рублями и чаще обращаются к профессиональным участникам рынка. При этом интерес к самотуризму упал еще и потому, что клиенты убедились – случись беда, туроператоры быстро вывозят своих клиентов в Россию, а самотуристы предоставлены сами себе. Как сказал на конференции Евгений Данилович («Слетать.ру»), организованный туризм получил кредит доверия и сейчас переживает подъем – его компания получила в прошлом году 30%-ный прирост продаж. Это новые клиенты, которые ранее не пользовались услугами турагентств. Как следствие, растет ценность экспертизы – многие турагенты вводят отдельную плату за информационные услуги по подбору тура или разработке маршрута. В свою очередь, туроператоры в 2021–2022 годах смогли заработать, «отбить» потери в период пандемии и повысить свою устойчивость.

Количество турагентств вновь увеличивается

Кроме того, после 30%-ного спада в пандемийном 2020 году количество турагентств вновь стало увеличиваться. По оценке «Слетать.ру», сейчас в России 11 тыс. активно работающих розничных туркомпаний.

Россияне конкурируют за места в отелях с иностранцами

Артур Мурадян обратил внимание, что в отличие от России, где рынок зарубежного туризма сжался из-за нехватки авиаперевозки, во всем мире наблюдается огромный отложенный спрос. Европейцы и платежеспособные граждане других стран активно перемещаются. «Мы с ними конкурируем за места в отелях. При этом иностранцы бронируют гостиницы заранее. Это значит, что российским туристам надо перестроиться и тоже бронировать туры как можно раньше – это даст гарантию от повышения цены и поможет избежать проблем с наличием мест в отелях», – сказал эксперт.

Дагестан – в лидерах

Рынок внутреннего туризма в 2023 году продолжит расти. По словам Сергея Ромашкина («Дельфин»), наряду с традиционно популярными курортами Краснодарского края в топе продаж оказался Дагестан. При этом есть проблема – не хватает отелей. В Дербенте или Махачкале уже сейчас почти невозможно забронировать номер на лето.

Билетов на поезда по России не хватает

Из-за закрытия южных российских аэропортов в 2022 году пассажирские перевозки в поездах дальнего следования РЖД выросли на рекордные 17%, однако билетов все равно не хватает. Дефицит сохранится и в 2023 году, спрогнозировал Сергей Ромашкин. Хорошая новость, по его мнению, в том, что планировать отдых в южных регионах сейчас проще – теперь уже точно понятно, что аэропорты не откроют. А значит, надо выкупать ж/д билеты или ехать к югу на машине.

Цены на туры по России вырастут на 11-18%