Туроператоры назвали стоимость отдыха в Египте на майских праздниках

Желающим отдохнуть в Египте на майских праздниках придется заплатить от 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

В ближайшее время туры могут подорожать на 15–20 процентов. Сейчас желающим отдохнуть вдвоем по системе «все включено» придется заплатить от 130 тысяч рублей за семь–восемь суток. В то же время отпуск для семьи с одним ребенком обойдется в более чем 160 тысяч рублей.