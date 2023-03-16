Авиакомпания заставила инвалида передвигаться без коляски

Туристка, отправившаяся на отдых с сыном-инвалидом, пожаловалась на плохое отношение к нему во время рейса авиакомпании Emirates из Дубая. Видеоролик, на который обратило внимание Daily Mail, вызвал гнев в сети.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На видео женщина рассказала, что авиакомпания отказалась выдавать ее сыну коляску, поскольку тот якобы умеет передвигаться самостоятельно. Молодого человека с болезнью Хантингтона, поражающей мозг, заставили проходить паспортный контроль и регистрацию без помощи, в результате чего он упал и поцарапал себе ногу.

После случившегося туристка попросила сотрудников Emirates помочь с порезом, так как рана кровоточила, однако те проигнорировали просьбу и попросили пассажиров поторопиться в самолет. В комментариях пользователи поддержали путешественников и раскритиковали действия компании.