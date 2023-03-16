Власти Италии будут взимать плату за вход для туристов в Пантеон Рима

За вход в один из старейших и самых любимых памятников Рима, Пантеон, скоро начнут взимать плату, заявили официальные лица в четверг, что вызвало неоднозначную реакцию у туристов. Стоимость билета еще не установлена, но она не будет превышать пяти евро, в то время как несовершеннолетние и жители Рима будут освобождены от оплаты, сообщает AFP.

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Это изменение было "основано на здравом смысле", сказал министр культуры Дженнаро Санджулиано, добавив, что эта цена "является скромной" для самого посещаемого культурного объекта Италии. 2000-летнее здание в настоящее время является освященной церковью, и часть доходов от продажи билетов пойдет на нужды Римской католической епархии. Однако большая часть денег, 70 процентов, поступит в казну министерства культуры Италии, которое возьмет на себя расходы по уборке и обслуживанию.

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Среди туристов, посетивших Пантеон в четверг, реакция на новость была неоднозначной. "Это имеет смысл. Охрана природы требует денег, и меня не шокирует то, что туристы вносят свой вклад", - сказал Густаво Рохас, 37-летний житель Чили. Однако Алессандра Меззасалма, 46-летний итальянский гид, сказала корреспонденту агентства, что это решение является "позорным". "Пантеон и исторические памятники в целом - это коллективное достояние, и они должны оставаться открытыми для всех", - пояснила гид. "Если бы мне пришлось платить, мы бы не вошли в Пантеон", - сказала 21-летняя французская туристка Клара Дюпон.