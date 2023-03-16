Власти Италии будут взимать плату за вход для туристов в Пантеон Рима

За вход в один из старейших и самых любимых памятников Рима, Пантеон, скоро начнут взимать плату, заявили официальные лица в четверг, что вызвало неоднозначную реакцию у туристов. Стоимость билета еще не установлена, но она не будет превышать пяти евро, в то время как несовершеннолетние и жители Рима будут освобождены от оплаты, сообщает AFP.
Это изменение было "основано на здравом смысле", сказал министр культуры Дженнаро Санджулиано, добавив, что эта цена "является скромной" для самого посещаемого культурного объекта Италии. 2000-летнее здание в настоящее время является освященной церковью, и часть доходов от продажи билетов пойдет на нужды Римской католической епархии. Однако большая часть денег, 70 процентов, поступит в казну министерства культуры Италии, которое возьмет на себя расходы по уборке и обслуживанию.
Среди туристов, посетивших Пантеон в четверг, реакция на новость была неоднозначной. "Это имеет смысл. Охрана природы требует денег, и меня не шокирует то, что туристы вносят свой вклад", - сказал Густаво Рохас, 37-летний житель Чили. Однако Алессандра Меззасалма, 46-летний итальянский гид, сказала корреспонденту агентства, что это решение является "позорным". "Пантеон и исторические памятники в целом - это коллективное достояние, и они должны оставаться открытыми для всех", - пояснила гид. "Если бы мне пришлось платить, мы бы не вошли в Пантеон", - сказала 21-летняя французская туристка Клара Дюпон.
Другие крупные церкви в Риме, в том числе базилика Святого Петра, бесплатны для посещения, но за осмотр музеев и памятников, таких как Колизей, требуются билеты. Одна из наиболее хорошо сохранившихся реликвий Древнего Рима, Пантеон славится своим необычным куполом диаметром 43 метра и имеет круглое отверстие, через которое падает свет. Пантеон был построен как храм в первом веке до нашей эры, а затем был радикально перестроен при императоре Адриане в начале второго века нашей эры. Он получил новую жизнь после того, как его освятили как церковь в седьмом веке при папе Бонифации IV.