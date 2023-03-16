Бортпроводники поссорились из-за просьбы пассажира и задержали рейс

На рейсе SkyWest в Хьюстон два бортпроводника поссорились из-за просьбы пассажирки сесть рядом со своим мужем. Из-за инцидента вылет лайнера был задержан на два часа, передает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Видео из салона самолета стало вирусным в сети. На нем видно, как конфликтуют стюардесса и бортпроводник. Последний разрешил пассажирке пересесть к своему мужу, в то время как коллега пыталась помешать этому, сославшись на правила авиакомпании. В ходе конфликта члены экипажа стали повышать тон, девушка заплакала и убежала в переднюю часть самолета.

На следующих кадрах показано, как стюардесса покинула самолет, а ей на замену пришла другая. Спустя некоторое время бортпроводник последовал за ней. В итоге пассажирам отказали в их просьбе и не разрешили сесть вместе.