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1 час назад

Туристы отказались менять сэндвич в полете на бонусные мили

TourDom

Авиакомпания S7 предложила пассажирам накопить дополнительные мили, отказавшись от бортового питания. Каждый из вариантов в меню оценили в разное количество «бонусов». Так, не съев батончик, можно получить 50 миль, за сэндвич – 100, за горячее – 150. Главное – успеть заранее заполнить специальную форму на сайте, чтобы еду пассажира не успели загрузить на борт. Это ключевой момент, потому что акция направлена на благо экологии – компания предлагает сократить количество пластиковых отходов с рейса.

Туристы отказались менять сэндвич в полете на бонусные мили
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Когда говорят "во благо экологии", нужно читать "для собственной выгоды и экономии". Авиакомпании куда проще начислить виртуальные мили, чем тратить деньги на организацию питания», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Выгода для туриста получается крайне малой: «Мили уже ничего не стоят. Тем более когда такое количество предлагается». По их мнению, лучше предложить другие бонусы: «Эффективнее было бы за отказ от еды предлагать выбор места». Снижение цены перелета также считают хорошим вариантом.

Некоторые туристы все же не прочь отказаться от питания, особенно на ночных рейсах. По их мнению, процесс раздачи питания мешает хотя бы немного выспаться. Другие люди рассматривают варианты отказаться от батончика или сэндвича, которые не едят в принципе.

Ранее TourDom.ru писал о туристке, которая уверена, что отравилась бортовым питанием на рейсе «Аэрофлота».

Новости путешествий,АК S7,Аэрофлот,
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