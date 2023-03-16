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14 минут назад

Россияне смогут использовать QR-код для оплаты услуг в отелях на Мальдивах

Inc-News

Расплатиться с помощью QR-кода можно с любых российских карт, как платежной системы "Мир", так и Visa и Mastercard.

Россияне смогут использовать QR-код в отелях на Мальдивах
Фото: Inc-NewsInc-News

На Мальдивах отельеры уведомили туроператоров о введенном ими новом способе безналичной оплаты, который предполагает использование QR-кодов для оплаты проживания и услуг с помощью любой российской кредитной карты.

"Новый платежный сервис на островах запустила туристическая компания из России вместе с иностранным сервис-провайдером. Так, российские туристы могут оплачивать свои счета в отеле с помощью QR-кода с любых российских карт, как платежной системы "Мир", так и Visa и Mastercard", - рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Во всех крупных мальдивских отелях будет доступна новая услуга, и россияне смогут обходиться без наличных при оплате проживания и любых дополнительных услуг в самом отеле (SPA, питание, бары, экскурсии, трансферы, детские клубы и др.)

Для оплаты нужно отсканировать QR-код в отеле, ввести свои личные данные (фамилию и отчество, номер виллы и сумму пополнения в долларах США). Система автоматически рассчитает стоимость в рублях, после чего вы сможете ввести данные своей кредитной карты и оплатить.

В системе нет дополнительной комиссии, и курс российского рубля в ней выгодный.

Новости путешествий,Visa,Ассоциация туроператоров России,
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