Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Казань вошла в топ-10 направлений отдыха в майские праздники

Реальное времяиещё 1

На период майских праздников примерно 85,5% перелетов запланировано внутри России. У путешественников из Санкт-Петербурга в это время востребованы перелеты в Казань, Москву и Минеральные Воды. Об этом говорится в результатах исследования сервиса путешествий "Туту".

Казань вошла в топ-10 направлений отдыха в майские праздники
Фото: Реальное времяРеальное время

Также аналитики выяснили, что за билет по России туристы в среднем отдают 15 373 рубля в оба конца, в страны ближнего зарубежья — 28 743 рубля туда-обратно. За поездку в страны дальнего зарубежья придется заплатить 59 856 рублей в обе стороны. В Европу — 82 228 рублей в оба конца.

Лидером в топ-10 авианаправлений по России в майские праздники стало направление Москва — Калининград. На втором месте поездка из столицы в Сочи. Третье место: Москва — Минеральные Воды.

Большая доля авиабилетов оформляется в Москву (13,4%), Сочи (12,1%), Санкт-Петербург (12,0%), Калининград (6,6%) и Минеральные Воды (5,8%).

8 марта в результате исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснилось, что Казань вошла в топ популярных направлений для путешествий в Международный женский день. Отмечалось, что по маршруту Казань (Татарстан) в среднем поездка длится четыре дня. По подсчетам аналитиков, за каждую ночь в отеле путешественникам придется отдать 2 448 рублей.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий