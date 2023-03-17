Казань вошла в топ-10 направлений отдыха в майские праздники

На период майских праздников примерно 85,5% перелетов запланировано внутри России. У путешественников из Санкт-Петербурга в это время востребованы перелеты в Казань, Москву и Минеральные Воды. Об этом говорится в результатах исследования сервиса путешествий "Туту".

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Также аналитики выяснили, что за билет по России туристы в среднем отдают 15 373 рубля в оба конца, в страны ближнего зарубежья — 28 743 рубля туда-обратно. За поездку в страны дальнего зарубежья придется заплатить 59 856 рублей в обе стороны. В Европу — 82 228 рублей в оба конца.

Лидером в топ-10 авианаправлений по России в майские праздники стало направление Москва — Калининград. На втором месте поездка из столицы в Сочи. Третье место: Москва — Минеральные Воды.

Большая доля авиабилетов оформляется в Москву (13,4%), Сочи (12,1%), Санкт-Петербург (12,0%), Калининград (6,6%) и Минеральные Воды (5,8%).