В Тамбовской области разработали новый туристический маршрут

В Тамбовской области разработали двухдневный туристический маршрут «Зоя. На родине героя» (12+), посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
Новый маршрут пройдёт через Гавриловский район. В поездку туристы отправятся из Тамбова и сделают остановку в селе Осино-Гай Гавриловского района, где жила семья Космодемьянских. Участники маршрута смогут посетить места, где выросла легендарная партизанка, музейно-образовательный центр «Земля героев», где хранятся фотографии и личные вещи Зои и её семьи. Туристам продемонстрируют рассекреченные документы Минобороны СССР об обстоятельствах подвига разведчицы. На экскурсии у посетителей будет возможность примерить солдатское обмундирование, подержать в руках оружие и предметы снаряжения.
Также в Тамбове в программу туристического маршрута входит посещение музея 2-й гвардейской армии, монументов «Тамбовский колхозник» и «Вечный огонь», памятника Зое Космодемьянской, Казанского мужского монастыря.
— Новый маршрут понравится туристам разного возраста, которым интересно героическое прошлое страны, жизнь и судьба таких выдающихся, самоотверженных людей, как Зоя Космодемьянская. Тамбовщина помнит своих героев, — сказал Глава Тамбовской области Максим Егоров.
Организатор маршрута — Ассоциация развития туризма в Тамбовской области. Тур будет доступен в любое время года. Маршрут разработан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», мероприятия которого решают задачи доступности поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды.
Напомним, в сентябре 2023 года исполнится 100 лет со дня рождения разведчицы Зои Космодемьянской, которая стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны посмертно. Её имя стало символом героизма, мужества и патриотизма.