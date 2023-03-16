В Тамбовской области разработали новый туристический маршрут

В Тамбовской области разработали двухдневный туристический маршрут «Зоя. На родине героя» (12+), посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Фото: Администрация Тамбовской области - гос. улуги Администрация Тамбовской области - гос. улуги

Новый маршрут пройдёт через Гавриловский район. В поездку туристы отправятся из Тамбова и сделают остановку в селе Осино-Гай Гавриловского района, где жила семья Космодемьянских. Участники маршрута смогут посетить места, где выросла легендарная партизанка, музейно-образовательный центр «Земля героев», где хранятся фотографии и личные вещи Зои и её семьи. Туристам продемонстрируют рассекреченные документы Минобороны СССР об обстоятельствах подвига разведчицы. На экскурсии у посетителей будет возможность примерить солдатское обмундирование, подержать в руках оружие и предметы снаряжения.

Также в Тамбове в программу туристического маршрута входит посещение музея 2-й гвардейской армии, монументов «Тамбовский колхозник» и «Вечный огонь», памятника Зое Космодемьянской, Казанского мужского монастыря.

— Новый маршрут понравится туристам разного возраста, которым интересно героическое прошлое страны, жизнь и судьба таких выдающихся, самоотверженных людей, как Зоя Космодемьянская. Тамбовщина помнит своих героев, — сказал Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Организатор маршрута — Ассоциация развития туризма в Тамбовской области. Тур будет доступен в любое время года. Маршрут разработан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», мероприятия которого решают задачи доступности поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды.