Россиян предупредили о значительном повышении стоимости отдыха в Египте

К середине апреля на фоне возросшего спроса стоимость туров на курорты Египта увеличится как минимум на 15-25 процентов. О значительном повышении цен на отдых предупредили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Аналитики отметили, что сейчас Египет входит в топ-5 по спросу на майские праздники у россиян. Пока массовых проблем с подтверждением номеров в топовых отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха на длинные весенние выходные нет. При этом некоторые отели Красного моря уже объявили о приостановке продаж на отдельные даты.

По данным туроператоров, забронировать путевки в Египет в отели категории четыре и пять звезд с питанием по системе «все включено» на восемь ночей можно от 130 тысяч рублей на двоих. Стоимость тура на семью из двух взрослых и одного ребенка до 12 лет стартует от 160 тысяч рублей.