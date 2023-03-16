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48 минут назад

Россиян предупредили о значительном повышении стоимости отдыха в Египте

Lenta.ruиещё 1

К середине апреля на фоне возросшего спроса стоимость туров на курорты Египта увеличится как минимум на 15-25 процентов. О значительном повышении цен на отдых предупредили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян предупредили о значительном повышении стоимости отдыха в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аналитики отметили, что сейчас Египет входит в топ-5 по спросу на майские праздники у россиян. Пока массовых проблем с подтверждением номеров в топовых отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха на длинные весенние выходные нет. При этом некоторые отели Красного моря уже объявили о приостановке продаж на отдельные даты.

По данным туроператоров, забронировать путевки в Египет в отели категории четыре и пять звезд с питанием по системе «все включено» на восемь ночей можно от 130 тысяч рублей на двоих. Стоимость тура на семью из двух взрослых и одного ребенка до 12 лет стартует от 160 тысяч рублей.

Также соотечественникам порекомендовали заранее планировать отдых из-за возможного повышения цен на авиабилеты. «Прогнозируем рост тарифов на регулярную перевозку, так как фактически напрямую на курорты Египта летает только "Аэрофлот". Мест на рейсах на майские праздники уже сейчас немного, при этом стоимость билетов уже достаточно высокая», — добавили в пресс-службе туроператора Space Travel.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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