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2 часа назад

Таиланд может продлить режим безвизового пребывания туристов в стране

ТАССиещё 4

Срок безвизового нахождения иностранных туристов в Таиланде, увеличенный в прошлом году с 30 до 45 дней, скорее всего, будет продлен. Об этом сообщил заместитель руководителя Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чеавсамут.

Таиланд может продлить режим безвизового пребывания туристов в стране
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Этот вопрос рассматривается. С большой долей вероятности визовое послабление будет продлено", - сказал Чеавсамут, слова которого приводит Ассоциация туроператоров России.

Это решение позитивно отразится на российском турпотоке, полагает он. Таиланд за 2,5 месяца 2023 года посетили 480,5 тыс. россиян. Турпоток превысил данные всего 2022 года.

"Мы общались с "Аэрофлотом". Загрузка его рейсов достигает 90%, а S7 - 100%. Но, конечно, рейсов в Таиланд из России не хватает. Таиландские перевозчики пока не будут летать в Россию, потому что не решены вопросы страховки", - отметил Чеавсамут.

Туры в Таиланд, как правило, короче 30 дней, однако любые послабления визового режима делают направление более привлекательным для путешественников, подчеркивают эксперты туротрасли.

Новости путешествий,АК S7,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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