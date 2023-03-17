Таиланд может продлить режим безвизового пребывания туристов в стране

"Мы общались с "Аэрофлотом". Загрузка его рейсов достигает 90%, а S7 - 100%. Но, конечно, рейсов в Таиланд из России не хватает. Таиландские перевозчики пока не будут летать в Россию, потому что не решены вопросы страховки", - отметил Чеавсамут.