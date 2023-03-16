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2 часа назад

АТОР: в 2023 году россияне стали больше тратить на турпоездки

Национальная Служба Новостей

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж, сообщает «Интерфакс».

В 2023 году россияне стали больше тратить на турпоездки
Фото: nsn.fmnsn.fm

По её словам, это произошло в результате повышения цен на отдых во всех сегментах. Он отметила, что рост составил от 5 до 30%, что автоматически привело к увеличению среднего чека.

Выступая на конференции в рамках туристической выставки MITT в Москве Ломидзе добавила, что цены выросли, в том числе из-за транспортной составляющей.

«На зарубежных направлениях массовый дефицит, что влияет на цену. На внутренних у нас есть города, популярные в предыдущие годы, с которыми закрыто авиасообщение. Там есть дефицит перевозки», — заключила она.

Ранее Ломидзе заявила, что в АТОРне ждут увеличения числа иностранных туристов, что связано прежде с отсутствием прямых рейсов с целым рядом стран, сообщает НСН.

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