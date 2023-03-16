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37 минут назад

Россияне смогут посетить Мозамбик без визы

Национальная Служба Новостей

Мозамбик отменил визы для граждан из 28 стран, включая Россию, следует из заявления на сайте министерства экономики и финансов.

Россияне смогут посетить Мозамбик без визы
Фото: nsn.fmnsn.fm

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Уточняется, что речь идёт об отмене как туристических виз, так и деловых.

Авиабилет в один конец стоит от 40 тысяч до 80 тысяч рублей в зависимости от дня, месяца и маршрута. Чтобы попасть в Мапуту (столица Мозамбика), придется сделать несколько пересадок.

Ранее сообщалось, что власти Бали предложили прекратить выдачу виз по прибытии туристам из России и Украины. Как отметил губернатор Бали Ваян Костер, потенциальное ужесточение визового режима связано с «плохим поведением и возможными преступными действиями», которые предположительно совершают россияне и украинцы. Костер направил в министерство иностранных дел и министерство юстиции и прав человека Индонезии запрос о прекращении упрощенного режима.

По данным иммиграционной службы Бали, в январе-марте на остров прибыли 43 622 россиянина. При этом местные власти депортировали 31 туриста из РФ и Украины.

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