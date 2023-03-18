Вспотеешь и проголодаешься: актриса рассказала об изнанке мальдивских завтраков в бассейне

В-вторых, ты постоянно пытаешься угнаться за этим подносом в бассейне, чтобы хоть кусок омлета или фасолька в томате в рот попали. Ну, и в последних. В момент завтрака солнце в зените. Максимально жарко. Поэтому когда известный блогер выставит в следующий раз подобное фото, посочувствуйте ему — наверняка он вспотел, потом замерз в воде, потому что выбирал хоть сколько-нибудь удачный кадр, и по итогу остался голодным и выкладывая фотку, наверняка жует горячий омлет в буфете. Как мы сейчас. В нашем случае мы даже не стали фоткать эту красоту, когда поняли, что это ожидание и реальность», — развеяла миф о вершине роскоши актриса.