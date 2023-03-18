Вспотеешь и проголодаешься: актриса рассказала об изнанке мальдивских завтраков в бассейне

Все, кто едут на Мальдивы, хотят повторить снимки в бассейне с плавающим подносом огромных размеров, на котором сервирован завтрак. Актриса Екатерина Волкова несколько часов назад рассказала, какая это неудачная идея.
Кажется, звезды шоу-бизнеса не забывают о красивых фото для социальных сетей ни на минуту, даже на отдыхе. В последние годы стали популярны снимки завтраков в бассейне, такими кадрами делились Ольга Бузова, Яна Рудковская, Ольга Орлова и многие другие. Рита Дакота рассказывала, что эта услуга пользуется огромным спросом в отелях на Бали и Мальдивах, но признавалась, что завтракать на воде очень неудобно.
Подтвердила этот факт и актриса Екатерина Волкова, которая с мужем и дочерью как раз находится на одном из мальдивских островов, наслаждаясь отличной погодой и расслабленным отдыхом. Звезда сделала несколько снимков с большим подносом еды у океана, но не стала фотографироваться в воде, а честно призналась, что завтракать в бассейне вообще-то неудобно.
«Во-первых, завтрак приезжает холодным. Пока все погрузят на плавающий поднос, все успеет 300 раз расплескаться.
В-вторых, ты постоянно пытаешься угнаться за этим подносом в бассейне, чтобы хоть кусок омлета или фасолька в томате в рот попали. Ну, и в последних. В момент завтрака солнце в зените. Максимально жарко. Поэтому когда известный блогер выставит в следующий раз подобное фото, посочувствуйте ему — наверняка он вспотел, потом замерз в воде, потому что выбирал хоть сколько-нибудь удачный кадр, и по итогу остался голодным и выкладывая фотку, наверняка жует горячий омлет в буфете. Как мы сейчас. В нашем случае мы даже не стали фоткать эту красоту, когда поняли, что это ожидание и реальность», — развеяла миф о вершине роскоши актриса.
Поклонники оценили честность актрисы, хотя отметили, что недавно Анна Семенович публиковала фото с подносом еды в бассейне и выглядела при этом сногсшибательно. Возможно, Волкова просто не готова терпеть неудобства ради хорошей картинки.