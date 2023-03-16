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1 минуту назад

Ретропоезд из Туапсе в Гагру возобновит поездки к летнему сезону

Российская Газетаиещё 1

С 29 апреля туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование на Черноморском побережье вплоть до ноябрьских праздников, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Ретропоезд из Туапсе в Гагру возобновит поездки к летнему сезону
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В этом году поезд "Сочи" возвращается с обновленным и улучшенным расписанием, которое дает пассажирам больше времени для знакомства с достопримечательностями соседней республики, - рассказали в ведомстве. - Теперь состав будет прибывать на железнодорожный вокзал Гагры почти на два часа раньше, и на полчаса позже отправляться в обратный путь. Меньше времени туристы будут проводить и на российско-абхазской границе".

Поезд по-прежнему продолжит курсировать в ежедневном режиме, кроме вторников. Из Туапсе он будет отправляться в 4.20, из Сочи - в 6.31, прибывать в Гагру в 9.45. В обратный путь из Гагры поезд будет уходить в 19.25, делать остановку в Сочи в 22.40 и прибывать в Туапсе в 1.05. По средам поезд будет отправляться в Абхазию от железнодорожного вокзала Сочи, а не из Туапсе.

Поезд "Сочи" запустили 15 августа 2020 года. Вагоны туристического поезда выполнены в стилистике 80-х годов прошлого века. В составе поезда курсирует вагон-ресторан, в котором на выбор предлагаются блюда русской и абхазской кухни - аджапсандал, акутеицарш, шашлык и многое другое.

Туристы могут оформить экскурсии на озеро Рица, в Новый Афон, Пицунду или на обзорную экскурсию по Гагре. В этом году туристам будет доступен новый гастрономический маршрут по Абхазии - посещение форелевого хозяйства, мастер-классы по изготовлению сыров и вяленого мяса, а также дегустации местных деликатесов.

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