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1 час назад

Стюардесса сняла на видео сбор на работу и впечатлила подписчиков

Мира Маркина

Стюардесса индийской авиакомпании IndiGo записала видеоролик, на котором показала, как делает прическу и макияж на работу. Своим видео бортпроводница поделилась в соцсетях.

Прежде всего девушка запечатлела, как делает свою фирменную прическу. Далее стюардесса продемонстрировала подписчикам, как наносит макияж: она замаскировала темные круги под глазами, нанесла тональную основу, а вместо румян использовала помаду, которую растушевала на скулах.

5 жестких требований к внешнему виду стюардесс

Бортпроводница отметила, что хотела быть честной с подписчиками, поэтому сняла весь процесс без прикрас. Пользователи оценили искренность девушки и оставили в комментариях множество комплиментов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стюардессы выполнили трюк в салоне самолета.

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