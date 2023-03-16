Стюардесса сняла на видео сбор на работу и впечатлила подписчиков

Стюардесса индийской авиакомпании IndiGo записала видеоролик, на котором показала, как делает прическу и макияж на работу. Своим видео бортпроводница поделилась в соцсетях.

Прежде всего девушка запечатлела, как делает свою фирменную прическу. Далее стюардесса продемонстрировала подписчикам, как наносит макияж: она замаскировала темные круги под глазами, нанесла тональную основу, а вместо румян использовала помаду, которую растушевала на скулах.

Бортпроводница отметила, что хотела быть честной с подписчиками, поэтому сняла весь процесс без прикрас. Пользователи оценили искренность девушки и оставили в комментариях множество комплиментов.