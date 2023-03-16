Россияне лидируют по количеству туристов на Мальдивах

Россия в 2023 году стала ведущим рынком для Мальдив: с начала года сюда прибыло свыше 53 тыс. россиян. Согласно данным министерства туризма страны всего на острова в Индийском океане прилетело почти 429 тыс. иностранных гостей.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Издание The Edition вчера привело статистику по странам-лидерам в неофициальном первенстве на 13 марта. В топ-5 среди отдыхающих на Мальдивах со значительным отрывом от России вошли граждане Индии – 46,4 тыс. человека, Великобритании – 40,1 тыс., Италии – 38,9 тыс. и Германии – 29 тысяч.

Граждане России имеют свободный въезд на Мальдивы. В стране отменены антиковидные требования, необходимо лишь заполнить онлайн-декларацию о здоровье. Высокую популярность отдыха на тропических курортах поддерживает доступность прямых авиаперелетов до Мале: в частности, у авиакомпании AZUR air были предложения по 30 тыс. руб. из Москвы и обратно на 8-18 марта. Регулярные рейсы выполняет «Аэрофлот».