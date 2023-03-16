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14 минут назад

Авиакомпания Red Wings возобновит рейс из Омска в Казахстан

Новый Омск

Red Wings, в свое время бывший базовым перевозчиком омского аэропорта, объявил о возобновлении рейса в столицу Казахстана Астану.

Red Wings возобновит рейс из Омска в Казахстан
Фото: Новый ОмскНовый Омск

Полеты будут выполняться с 29 марта дважды в неделю (по средам и пятницам) на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже продаются, их минимальная цена — 6,9 тыс. рублей в одну сторону. Продолжительность перелета - 1 час 5 минут.

В августе прошлого года Red Wings уже запускал рейс из Омска в Астану. Он выполнялся до окончания действия летнего расписания омского аэропорта и захватил период ажитотажного спроса на вылеты в Казахстан после объявления частичной мобилизации. С конца октября этот рейс отменили.

Сейчас в Астану на регулярной основе летает только казахстанский лоукостер QAZAQ AIR. У него билеты на март стоят чуть дешевле, чем у «Ред Вингса» - от 6,5 тыс. рублей.

Напомним, что кроме вылетов в Казахстан из Омска выполняются международные регулярные рейсы только в Ош (Киргизия) и Наманган (Узбекистан). С конца марта в силу вступит новое, летнее расписание работы омского аэропорта, которое пока не опубликовано.

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